LAB501 Community Workshop – Editia XV – Fractal Design

Fractal Design



Vineri, 26 Mai 2017, mai multe lucruri se petreceau simultan, in parti diferite ale lumii. Astfel, Night King, sau mai bine zis carcasa modificata pentru acest proiect, ajungea in Taiwan, pentru a fi expus in stand-ul celor de la Fractal Design pe perioada Computex-ului. In acelasi timp, matose se imbarcase din Frankfurt catre Bangkok, cu destinatia finala Taipei, pentru a reprezenta LAB501 in cadrul Computex 2017. Si nu in ultimul rand, echipa LAB501 ramasa la fata locului se intalnea la showroom-ul evoMAG cu o mare familie de prieteni, pentru cea de-a 15-a editie LAB501 Community Workshop, desfasurata in jurul carcaselor si sistemelor de racire ale celor de la Fractal Design.

Pentru cei care nu sunt la curent cu subiectul, primul Community Workshop a avut loc in vara, invitati fiind Seasonic, in timp ce pentru al doilea Community Workshop ne-am intalnit pe 5 Noiembrie, ca sa discutam despre Thecus si despre NAS-uri. A urmat apoi intalnirea cu Nvidia, in Decembrie, in Ianuarie ne-am intalnit cu Segotep, in Martie i-am avut alaturi de noi pe cei de la FSP iar pe 8 Aprilie declaram deschis sezonul la gratar, alaturi de Sapphire si AMD, sezon continuat cu succes pe 20 Mai alaturi de Thermaltake, in Iunie alaturi de colegii de la Acer, in Iulie alaturi de modderi pasionati, in August, alaturi de Lenovo, alaturi de Fnatic Gear la inceputul lui Septembrie, Seasonic in Septembrie, alaturi de Corsair in Decembrie si alaturi de Samsung in Martie.

De aceasta data au fost alaturi de noi Triplu_Z, Georgesil, muff, DamnedSky, Zorrack, Snowbawls, Papa Jock, Azteka, NCMihai, Grip, pixelgaming, Bugsy004, War4peace, M1ssile, thiefyo, agarici_cu_pedale, miker2ka, Firefox, cristispot, Bufaritza, Mona, Lupu si crysty95, evoMAG au fost reprezentati cu succes de catre Marius, iar Dan si Victor au fost invitatii speciali din partea importatorului Fractal Design in Romania, Top Quality Computers.