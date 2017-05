LAB501 Community Workshop – Editia XIV – Samsung

Samsung



Am fost tare ocupati in ultima perioada, dupa cum bine stiti, prin urmare nu am avut timp sa organizam un seminar in primele doua luni ale anului. Ne-am luat insa revansa in luna Martie, invitand alaturi de noi cel mai mare producator de SSD-uri din lume, adica Samsung. Acestia au lansat la sfarsitul anului trecut seria SSD 960, despre care v-a povestit mai multe colegul meu Matei, nu cu mult timp in urma. Incet, incet, acestea si-au facut aparitia si in comert, prin urmare am profitat de ocazie pentru a le testa pe viu, alaturi de forumistii LAB501, in cadrul LAB501 Community Workshop – Editia XIV.

Pentru cei care nu sunt la curent cu subiectul, primul Community Workshop a avut loc in vara, invitati fiind Seasonic, in timp ce pentru al doilea Community Workshop ne-am intalnit pe 5 Noiembrie, ca sa discutam despre Thecus si despre NAS-uri. A urmat apoi intalnirea cu Nvidia, in Decembrie, in Ianuarie ne-am intalnit cu Segotep, in Martie i-am avut alaturi de noi pe cei de la FSP iar pe 8 Aprilie declaram deschis sezonul la gratar, alaturi de Sapphire si AMD, sezon continuat cu succes pe 20 Mai alaturi de Thermaltake, in Iunie alaturi de colegii de la Acer, in Iulie alaturi de modderi pasionati, in August, alaturi de Lenovo, alaturi de Fnatic Gear la inceputul lui Septembrie, Seasonic in Septembrie si alaturi de Corsair in Decembrie.

De aceasta data au fost alaturi de noi Georgesil, Piticu, DamnedSky, Zorrack, Snowbawls, Papa Jock, Azteka, Zipper, duocool2001, Jocker, NCMihai, Grip, pixelgaming, kobro, Bugsy004, Roby, War4peace, M1ssile, Pasatoiu_TD, thiefyo, agarici_cu_pedale, Kretzu, augustus si Tibi , evoMAG au fost reprezentati cu succes de catre Marius si Cosmin, iar Geo si Bogdan au fost invitatii speciali de la Samsung.