PCMark 10 – Overview

PCMark 10



Istoria overclocking-ului este strans legata de istoria celor de la Futuremark, produsele acestora fiind pietre de capatai pentru overclockeri in ultimii 17 ani de zile. Nici noi nu facem exceptie de la aceasta regula, fiecare membru al echipei LAB501 ruland de-a lungul timpului zeci, sute, mii de ore in diverse versiuni de 3DMark, cel mai indragit de noi fiind, evident, 3DMark 2001. Pe de alta parte, pentru overclockeri PCMark-ul a avut o importanta semnificativ mai redusa, insa il apreciem si il utilizam frecvent in testarea procesoarelor, a notebook-urilor si a sistemelor desktop.

Prima versiune PCMark, mai precis PCMark 2002, a fost lansata in urma cu 15 ani de zile, scopul fiind acela de a estima cat mai precis performanta totala a sistemului intr-o serie intreaga de aplicatii. I-au urmat PCMark 2004 si PCMark 2005, iar prima versiune de PCMark care impartea testele in functie de aplicabilitate, nu componente, a fost PCMark Vantage, lansat in 2007. De asemenea, PCMark Vantage a marcat inceputul unei serii de lansari care urmareau cu un oarecare decalaj lansarea unei noi versiuni de Windows.

Astfel, daca PCMark Vantage a fost lansat dupa Windows Vista, PCMark 7 a fost lansat dupa aparitia sistemului de operare Windows 7 in timp ce PCMark 8 a fost lansat dupa Windows 8. Evident, cu Windows 10 lansat de ceva timp pe piata, era destul de clar ca o noua versiune de PCMark va fi lansata mai devreme sau mai tarziu, iar cei de la Futuremark au ales prima saptamana dupa Computex pentru a lansa un nou produs, pe numele sau PCMark 10.

Evident, PCMark 10 aduce o serie intreaga de imbunatatiri fata de PCMark 8, disparand profilele “Accelerated” si “Conventional”, introducand noi teste (app-start-up, ray-tracing, s.a.m.d.), reducand durata totala a testelor fata de PCMark 8 si introducand posibilitatea de a compara direct in aplicatie doua rezultate. In articolul de astazi, vom vedea cum arata noul PCMark, ce versiuni sunt disponibile pentru consumator si nu in ultimul rand cum scaleaza fiecare dintre cele 3 teste in functie de procesor, placa video, memoria RAM s.a.m.d.