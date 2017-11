Prezentare – ASRock H110 PRO BTC+

ASRock H110 PRO BTC+



Explozia din ultimul an a unor criptomonezi ca Bitcoin, Ethereum sau ZCash a facut ca fenomenul mining sa revina puternic in atentia entuziastilor de pretutindeni. Toata lumea a profitat, astfel am putut sa vedem o criza de placi video si surse combinata bineinteles cu cresteri ireale de preturi atunci cand ele apareau in stocul magazinelor. Intre timp dificultatea a crescut in timp ce preturile criptomonezilor au mai scazut, ceea ce inseamna ca piata hardware a revenit la un echilibru cat de cat normal.

Evident ca nici producatorii de placi de baza nu au stat cu mainile in san, jucatori mai mici ca Biostar sau ASRock venind cu solutii care pot sustine 12 sau 13 placi video. Dotarile acestor placi sunt de regula reduse la minim, numarul de porturi PCI-Express 1x si alimentarile suplimentare fiind cele mai importante in acest caz. Asa cum ne putem astepta, disponibilitatea redusa si interesul mare au facut ca aceste placi sa fie supraevaluate, pretul lor fiind mult peste ceea ce ar fi trebuit.

Astazi vom supune lupei noastre tocmai o astfel de placa de baza, mai exact ASRock H110 PRO BTC+ , care poate sustine un maxim de 13 placi video in regim de mining. Vine cu un layout imbunatatit precum si cu un suport extins pentru placile video fata de predecesorul sau, H81 PRO BTC, care suporta numai 6 placi. Trebuie mentionat faptul ca din cauza limitarilor din Windows / driveri, nu se pot folosi momentan mai mult de 8 placi video de la acelasi producator, ceea ce inseamna ca putem combina 8 placi AMD + 5 placi NVIDIA (sau viceversa).

Folosind o distributie Linux (ethOS de exemplu), putem mina cu 13 placi AMD sau 13 placi NVIDIA fara probleme, dar trebuie retinut ca un rig cu atat de multe placi va ridica ceva probleme de configurare, atat hardware cat si software.