Prezentare – Supermicro C7Z270-PG

Supermicro C7Z270-PG

Despre placile de baza Supermicro am mai mai vorbit si cu alte ocazii – compania americana incearca sa intre de ceva timp pe piata consumer si – implicit – pe cea de gaming. Problema este ca trebuie sa concureze cu producatorii consacrati, care fac acest lucru de peste 15 ani, avand echipe solide de R&D atat pe partea de hardware cat si pe cea de software. Avantajul celor de la Supermicro consta in expertiza hardware dezvoltata pe partea de enterprise si servere, acest lucru permitandu-le sa foloseasca componente fiabile si performante pentru constructia placii, fara extra cost. Asta inseamna ca, de regula, vom gasi componente mai performante pe o placa Supermicro decat pe una echivalenta de la unul din ceilalti competitori.

Modelul prezentat astazi, Supermicro C7Z270-PG, este adresat entuziastilor atat prin prisma coloristicii sobre cat si prin dotarile pe care le are. La o prima vedere observam cele 4 sloturi PCI-Express 3.0 16x distantate corect, ceea ce ne duce cu gandul ca avem de-a face cu un multiplexor PEX de la PLX. Mai departe observam si cele doua porturi U.2, accentuand faptul ca Supermicro C7Z270-PG poate fi utilizata atat de power-useri cat si de cei care au nevoie de o placa workstation single-CPU. Personal am apreciat aspectul placii, ramane sa vedem si daca reuseste sa se impuna in fata competitorilor in ceea ce priveste raportul pret / dotari.