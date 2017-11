MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G – Partea II-a – Performanta

GeForce GTX 1070 Ti



Nu vreau sa fiu plictisitor, dar am mai spus-o si o repet – producatorii de hardware au inceput sa gandeasca lansarile la fel ca brand-urile din alte zone, cu anunturi si precomenzi, inainte de publicarea review-urilor. Acesta este si cazul lui GTX 1070 Ti, placa video “anuntata” pe 26 Octombrie, dar al carei review (performanta, comparatii) il puteti citi astazi. Desigur, noi vrem sa va tinem la curent cu noutatile, prin urmare v-am prezentat primul model venit la teste (MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G) in momentul in care am primit ok-ul de la producator pentru a face asta.

Asta inseamna totusi ca o parte din informatiile pe care va asteptati sa le citit astazi au fost deja comunicate in partea I a acestei lansari, prin urmare astazi nu ne-a ramas altceva de facut decat sa analizam performanta. Desigur, intre timp am primit si versiunea Founders Edition la teste, dar asta nu schimba foarte mult datele problemei, din doua motive. In primul rand, este o referinta, la fel ca si celelalte referinte lansate pana acum. Asta inseamna ca, desi pe pagina urmatoare aveti o galerie cu noul produs, nu veti vedea nimic nou. Pentru ca atat PCB-ul cat si sistemul de racire sunt aceleasi pe care le-am putut admira deja in cazul lui GTX 1080, respectiv GTX 1070.

Al doilea motiv este modul specific in care Nvidia au abordat aceasta lansare. Astfel, desi exista de la bun inceput implementari after-market (hei, am primit una la review chiar inainte sa avem referinta), partenerii nu au avut voie sa lanseze modele overclockate din fabrica. Prin urmare toate modelele lansate au, in linii mari, aceleasi frecvente ca si referinta. Este un mister de ce Nvidia au tratat problema in acest mod, pentru ca, desi unii ar spune ca in acest fel s-au asigurat ca GTX 1070 Ti nu intra prea mult in teritoriul lui GTX 1080, in realitate unii parteneri au pus deja la dispozitie profile de overclocking, iar orice utilizator poate overclocka placa dupa bunul plac, asa cum veti putea vedea si in acest articol.

Prin urmare, pentru prezentarea implementarii MSI, respectiv pentru specificatii si alte detalii legate de lansarea lui GTX 1070 Ti, va invit sa cititi prima parte a review-ului dedicat, daca nu ati facut-o pana acum. Astazi vom arunca o privire rapida asupra versiunii Founders Edition si apoi ne vom concentra pe analiza performantelor, pentru ca la final sa vedem la ce frecvente ne putem astepta sa obtinem daca overclockam placa video manual. Sa trecem la treaba.