Review – AORUS Radeon RX580 XTR 8G

AORUS Radeon RX580 XTR 8G



Saptamana trecuta v-am povestit despre doua dintre cele mai impresionante implementari de GTX 1080Ti disponibile pe piata, dar si despre cea mai accesibila implementare pentru RX580. Pentru a impaca ambele lumi, incepem saptamana cu o combinatie intre cele doua concepte. Mai precis, o imprementare de RX580, probabil una dintre cele mai fioroase de pe piata. De ce spun asta? Pentru ca in momentul in care GIGABYTE folosesc brand-ul AORUS pentru o placa video, este clar ca avem de-a face cu un produs impresionant.

Acest lucru a fost dovedit in segmentul high-end, prin cei doi monstri testati pe LAB501, mai precis AORUS GTX 1080 Xtreme Gaming si AORUS GTX 1080Ti Xtreme Gaming, doua dintre cele mai puternice implementari pentru chipset-ul respectiv. Prin urmare, am fost curiosi daca in zona de mijloc a pietei cei de la AORUS isi pastreaza obiceiul, asa ca am montat pe masa de teste modelul AORUS Radeon RX580 XTR 8G si ne-am apucat de treaba.

Desigur, cel putin din exterior placa arata la fel de impresionant, folosind un sistem de racire similar cu cel intalnit pe fratii mai mari, cel putin la nivel de design. Treaba noastra insa este sa vedem daca nivelul de performanta fata de alte implementari se pastreaza, sau este vorba doar despre utilizarea unui design similar.