Review Intel Core i5 7640X – Kaby Lake-X

Intel Core i5 7640X



Ehehei, dragii monstrului… dar cum se mai schimba timpurile… si orice analiza, orice introspectie iti da de gandit, facandu-te sa realizezi ca nimic nu este definitiv… si nimic nu tine o vesnicie. Sa luam cazul Intel, de exemplu. Nu, nu pentru un motiv, pentru o sumedenie de motive. Va mai aduceti aminte cand varful de gama costa 999 USD? Monstrul isi aduce aminte.

Eh… cum au trecut vremurile… Luni s-au lansat 5 procesoare noi… si ce-i drept, varful de gama costa tot 999 USD. Avand 10 nuclee si 20 de fire de executie, pare o adevarata reducere fata de Broadwell-E-ul lansat anul trecut pentru 1723 USD, nu-i asa? Doar ca… de undeva din spatele cortinei ni se sopteste ca vom vedea anul acesta si ceva procesor cu 18 nuclee si 36 de fire de executie. Iar acesta, spun zvonurile, nu ar mai costa 999 USD.

Desigur, nu este lansat inca, prin urmare nu avem motiv sa ne batem acum capul cu politica de preturi. Astazi, in acest moment, varful de gama costa din nou 999 USD… si asta este bine. Dar acesta nu este singurul motiv pentru care reflectam asupra naturii schimbatoare a tot ceea ce ne inconjoara. Nici vorba, ne-au dat cei de la Intel si alte motive pentru asta.

Cum ar fi faptul ca luni s-au lansat oficial procesoarele Kaby Lake-X si Skylake-X. In mod ciudat insa, doar o mana de site-uri au publicat articole in momentul lansarii (10-20 la nivel mondial). Mai mult decat atat, majoritatea site-urilor au avut un model sau doua pentru teste. Si uite asa imi aduc eu aminte despre vremuri in care potcoveam procesorul cu 99 de ocale de cupru, de sarea pana la cer frecventa cand il raceam cu azot, iar procesoarele ajungeau pe masa de teste cu saptamani, uneori si luni, inainte de lansare. Desigur…imi aduc aminte.

Dar erau alte vremuri, nu-i asa? Vremuri in care aveam birou local, vremuri in care vedeam intr-o lansare o singura generatie de produse, nu doua, ca in cazul de fata. Vremuri in care AMD isi pierdusera calea si nu le puneau probleme celor din echipa albastra, astfel incat acestia nu erau nevoiti sa lanseze repede si doua modele din ultima generatie mainstream pe platforma HEDT, ca sa poata iesi castigatori la capitolul IPC. Ca deh, ceva mare, cu 16 nuclee si 32 de fire de executie pandeste in intuneric.

Si daca se va lansa inaintea unor noi modele HEDT de la Intel cu mai multe nuclee, nu vom mai vorbi doar despre raport calitate / pret in ograda AMD, ci si despre cel mai puternic procesor overall. Iar asta, dragii mei, nu a mai vazut monstrul din vremuri imemoriale. Si atunci… este normal sa vedem si Kaby Lake-uri lansate astazi… ca deh… IPC. Si atunci, nu-i asa ca este normal sa incepem testele cu cel mai mic si mai pitic procesor lansat luni, pe numele lui Intel Core i5 7640X ? Noi asa ne-am gandit. Ca oricum exemplarele noastre de Skylake-X se bucura de vacante exotice prin cargo-urile diversilor curieri care le aduc aici… Sa testam deci un i5!