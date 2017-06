Computex 2017 – ADATA

ADATA



Ca in fiecare an, ADATA au avut un stand impresionant, in care au expus mai multe noutati. Astfel, am putut vedea SSD-uri NVMe dedicate segmentului high-end (SX9000NP si SX8000NP), dar si solutii NVMe accesibile, destinate segmentului mainstream (SX7000NP si SX6000NP) si SSD-uri NVMe destinate segmentului enterprise.

Pe langa acestea, am putut vedea kituri de memorie de mare viteza, cum ar fi ADATA XPG Z1 DDR4 4500, powerbank-uri de pana la 21000 mAh si chiar si o placa audio externa. Tot aici am putut admira noile card-uri de memorie Premier One, cu viteze de pana la 275 MB pentru citire si 175 MB/s pentru scriere si capacitati de 64, 128 sau 256 GB.

Acestea sunt compatibile cu standardul V90 si suporta filmare 8K, acest lucru fiind posibil datorita utilizarii memoriei 3D Nand.