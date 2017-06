Computex 2017 – Night King in standul Fractal Design

Fractal Design



Datorita lansarilor din ultima vreme, Fractal Design nu au anuntat lucruri noi la Computex. Asta nu inseamna insa ca vizitatorii nu au putut sa admire pe viu noile lansate Focus G si Focus G Mini, la Computex fiind prezente si alte variante de culoare pentru seria Focus. De asemenea, au fost expuse noile AIO-uri din seria Celsius, precum si carcasa castigatoare a distinctiei European Hardware Awards, adica Define C Mini. Pe langa acestea, au fost expuse o serie de sisteme modate, iar noi avem un motiv important de madrie la acest capitol.

Spun asta pentru ca Night King (sau mai bine zis carcasa sistemului Night King) a ajuns in Taiwan si a fost expusa in standul Fractal Design pe toata durata show-ului. Personal nu am fost acolo, dar colegul nostru Matei m-a asigurat ca “opera” noastra de arta s-a bucurat de un interes crescut din partea tuturor vizitatorilor. Cred ca este pentru prima data cand o carcasa modificata in Romania ajunge la Computex, motiv pentru care cred ca este lesne de inteles de ce suntem tare mandri de acest lucru!