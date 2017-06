Computex 2017 – Raijintek

Raijintek



Asa cum am vazut anul trecut, Raijintek se pregatesc serios pentru a intra pe piata sistemelor de racire cu lichid custom, iar anul acesta am avut parte de o serie intreaga de noutati. Primul lucru care ne-a atras atentia a fost waterblock-ul full block pentru Titan XP/GTX1080/GTX1070, denumit Raijintek N-Titan-Pas-X. Apoi am vazut setul Phorcys EVO, un kit complet pentru racire cu lichid, care utilizeaza hard-tubing.

O aparitie interesanta la capitolul carcase a fost modelul mini-Paean, versiunea mITX a carcasei despre care v-am povestit aici. La fel ca si inaintasul sau, mini-Paean este construita din aluminiu de 4mm si sticla securizata, fiind o carcasa de tip open-frame.

Un accesoriu cat se poate de util este PAXX, un adaptor PCI-E 3.0 16x pentru montarea placii video in pozitie verticala. Partea interesanta este ca PAXX este compatibil cu majoritatea carcaselor ATX/m-ATX de pe piata, iar riserul este de buna calitate, prin urmare cred ca se va bucura de un real succes printre pasionati.

Am vazut desigur si alte carcase noi, cum ar fi Zofos Evo, Coeus Elite, sau Zofos Pro, dar si AIO-uri noi, cum ar fi Orcus. Doua accesorii ne-au atras insa atentia in mod special si ma refer aici la radiatoarele iluminate pe laterala, respectiv la ventilatoarele RGB din seria IRIS.