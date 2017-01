Corsair Crystal 460X RGB – Building the Black & White

Introducere

Daca ati participat la workshop-ul organizat de Lab501 si Corsair la sfarsitul lunii decembrie atunci sistemul prezentat astazi nu ar trebui sa reprezinte o surpriza pentru voi, pentru ca l-ati vazut deja pe viu. Pentru toti ceilalti cititori in schimb a venit momentul sa va intalniti cu cea mai recenta creatie a noastra in materie de sisteme, poreclit Black & White, o sa intelegeti motivul de indata ce il veti vedea.

Pentru ca am ramas impresionati de membrul cel mai de seama al seriei de carcase Corsair Crystal, 570X RGB, am decis sa construim acest sistem in fratele sau mai mic, pe nume Corsair Crystal 460X RGB. Desi carcasa ofera un spatiu interior destul de limitat, ne-am ambitionat si am decis sa construim o configuratie racita de un loop custom de watercooling de la Thermaltake, cu un radiator de 360mm si un rezervor de 220mm inaltime, totul interconectat cu hard-tubing PETG.

Am investit in acest proiect multe ore pentru perfectionarea detaliilor, dar rezultatul a meritat din plin. Nimeni nu s-a mai aventurat pana acum sa inghesuie atatea componente in compacta 460X RGB, mai ales ca fata si panoul lateral stanga sunt fabricate din sticla securizata ce lasa sa se vada chiar si cea mai mica imperfectiune. Pentru a ne complica si mai mult existenta am ales sa folosim o sursa de alimentare inedita: Corsair SF600, o sursa 80PLUS Gold in format SFX. Sunteti curiosi cum am reusit? Haideti mai departe sa vedem intai cum arata carcasa aleasa pentru a gadzui acest sistem: Corsair Crystal 460X RGB.