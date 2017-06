Prezentare – Cooler Master Mastercase Maker 5t

Cooler Master Maker 5t



Probabil m-ati mai auzit lamentandu-ma in introducerea unor articole despre lipsa timpului, sau despre aglomeratia de lansari interesante, motiv pentru care unele componente ceva mai… domestice… asteapta uneori si cateva luni pentru un review. Este si cazul carcasei de fata, pe numele ei Cooler Master Maker 5t, pe care am primit-o acum mai bine de 3 luni. Dar, chiar nu glumesc, lista de asteptare este cam atat de lunga pentru un review pe LAB501!

Asa cum stiti, in Martie am participat la evenimentul Rise of Titans, organizat de Nvidia in Polonia, eveniment in cadrul caruia am construit unul dintre primele sisteme modate din lume cu GTX 1080 Ti, folosind o carcasa Cooler Master Maker 5t. Pentru a nu ne prezenta la fata locului nepregatiti, dar si pentru ca este un produs care merita atentia noastra, cei de la Cooler Master ne-au trimis un exemplar cu o saptamana inainte de a ajunge in Polonia. Acesta este exemplarul despre care vom discuta astazi.

Seria “Maker” a fost lansata in urma cu doi ani, in cadrul Computex 2015, fiind rezultatul colaborarii dintre Cooler Master si modderii invitati de acestia in acest scop. Ideea care sta la baza acestei serii este modularitatea, adresata atat prin posibilitatea utilizatorului de a achizitiona accesorii dedicate oferite de Cooler Master (masca frontala, suport vertical pentru placa video, etc) cat si prin oferirea de catre producator a schitelor care pot fi utilizate de catre cumparatori pentru a-si produce versiunile lor de accesorii, personalizate dupa bunul plac.

Modelele Maker fac parte din familia “Mastercase”, adica segmentul high-end al celor de la Cooler Master. Aici gasim Mastercase 5, Mastercase Pro 5, Mastercase Maker 5 si Mastercase Maker 5t. Astazi ne vom ocupa de ultimul dintre acestea, acesta fiind de altfel modelul pentru care Cooler Master cu lansat cea mai vasta gama de accesorii.