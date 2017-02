AMD Ryzen 7 – Modele si preturi – Informatii oficiale

AMD Ryzen 7

Lansarea procesoarelor Ryzen este un moment asteptat de mai bine de 10 ani de catre fanii AMD si nu numai, moment care se apropie in sfarsit! Dupa sperantele spulberate in 2011 de catre arhitectura Bulldozer, nucleul “Zen” si produsele bazate pe acesta ar trebui sa ne aduca aminte de vremurile in care AMD concurau cu Intel de la egal la egal, ba chiar le si dadeau acestora lectii de performanta.

Desi mai avem un pic de asteptat pana pe 2 martie pentru lansaarea oficiala si review-urile ce trateaza performanta, astazi va putem dezvalui modelele care vor vedea lumina zilei in primul val, detaliate cu specificatii si preturi. Spre deosebire de alte detalii “scapate” de diverse surse, aceste informatii sunt furnizate direct de catre AMD.

Procesoarele din familia Ryzen 7 au 8 nuclee / 16 fire de executie, fiind vorba despre 3 membri: 1700, 1700X precum si varful de gama 1800X. Toate procesoarele din familia Ryzen vor fi compatibile cu platforma AM4, vor avea multiplicatorul deblocat si vor oferi suport pentru cele mai recente tehnologii: DDR4, USB 3.1 Gen2 nativ, NVMe, PCI-Express 3.0. Mai multe detalii despre platforma precum si despre tehnologia SenseMI am oferit aici.

AMD Ryzen 7 1800X este varful de gama, acesta avand 8 nuclee / 16 fire de executie ce ruleaza la o frecventa de baza de 3.6GHz, urcand pana la 4GHz atunci cand sunt folosite mai putine fire de executie. Cu un pret de 499$ (2549 RON), acesta se vrea a fi o alternativa mai accesibila pentru Core i7 6900K in conditiile in care performanta multithread este similara. Pastrand acelasi TDP de 95W si ruland cu 200MHz mai jos gasim Ryzen 7 1700X, la un pret ceva mai prietenos cu portofelul nostru: 399$ (1999 RON). Ryzen 7 1700 are un TDP de numai 65W, prin urmare frecventa de baza este de 3GHz, putand urca cu Turbo pana la un maxim de 3.7GHz. Pretul (329$ – 1659 RON) il transforma in cel mai accesibil procesor cu 8 nuclee de pe piata, performanta multithread fiind semnificativ mai mare decat in cazul lui Core i7 7700K, in conditiile in care pretul este similar.

Pentru a usura misiunea tuturor celor care isi doresc un Ryzen 7, AMD a lucrat cu peste 185 de retaileri din toate lumea pentru a da drumul la precomenzi incepand de astazi. Prin urmare, procesoarele din familia Ryzen 7 vor putea fi comandate si prin intermediul marilor magazine online din tara noastra. Preturile pentru precomenzi sunt urmatoarele:

AMD Ryzen 7 1700 – 1659 lei

AMD Ryzen 7 1700X – 1999 lei

AMD Ryzen 7 1800X – 2549 lei

Totusi, chiar daca va doriti un procesor AMD Ryzen 7, sfatul meu ar fi sa asteptati data de lansare oficiala, cand veti afla detalii amanuntite despre performanta, overclocking precum si comparatii clock-per-clock cu procesoarele echivalente Intel Core i7. In decursul acestui an, AMD va mai adauga membrii familiei Ryzen, fiind vorba atat despre modele cu 6 nuclee cat si despre modele cu 4 nuclee. In sfarsit, dupa o lunga perioada de timp, se anunta vremuri interesante pentru AMD, asadar pana la lansarea oficiala a familiei Ryzen 7 va las in compania catorva imagini cu sistemele diferitilor integratori construite in jurul platformei AM4 si a procesoarelor Ryzen 7.

De asemenea, nu uitati sa aruncati o privire asupra articolului scris de colegul meu Tudor, dedicat primelor placi de baza AM4 care au ajuns in laboratorul nostru.