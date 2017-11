GeForce Garage 24H Live – Destiny of Titans – Katowice 2017

GeForce Garage 24H Live







Conceptul GeForce Garage 24H Live cred ca nu mai reprezinta o noutate pentru cititorii LAB501 – poate unii dintre voi chiar ne-ati urmarit live in cadrul evenimentului Rise of Titans, care a avut loc in perioada 7-10 Martie, in Poznan, Polonia. Atunci, echipa Romaniei, alcatuita din Tudor “Monstru” Badica si George “Papa Jock” Poteca, impreuna cu Matei “matose” Mihatoiu, s-a alaturat echipei Poloniei, in incercarea de a construi primele sisteme modate cu GTX 1080Ti din lume, live, in 24 de ore, intr-un eveniment unic in istoria modding-ului.

Urmarea o stiti cu totii, Ti-TAN-ul nostru putand fi admirat in cadrul East European ComiCon 2017, in standul Nvidia. Ei bine, aparent cei de la Nvidia au fost incantati de ceea ce au vazut atunci, prin urmare, intre 3 si 4 Octombrie vom fi din nou in Polonia, de aceasta data in Katowice, pentru a construi din nou sisteme monstruoase bazate pe GTX 1080Ti. Componenta echipei Romaniei a ramas aceeasi, iar Polonia va fi reprezentata de Staszek “Tips” Wiertelak , Jarek „Blackwhite” Arczynski si Maciej ‘Urban’ Nowak. De aceasta data insa, se alatura competitiei o a treia tara, mai precis Cehia, reprezentata de Filip ‘L4Mods’ Karel, Josef ‘PKBO’ Dvorak si Jakub ‘meteleskum’ Metelka.

Cu totii vom incerca sa construim un sistem demn de GeForce Garage, avand ca tema jocul Destiny 2. Vom utiliza componente puse la dispozitie de catre Nvidia, AORUS, EKWB, Samsung, Seasonic, Fractal Design si GSkill, precum si scule DeWalt si Stanley. Partenerii acestui eveniment sunt Activision si Bungie, organizator fiind, ca de fiecare data, Nvidia. Daca vreti sa aflati mai multe detalii, va invit sa vizitati pagina oficiala a evenimentului.

Nu uitati sa ne urmariti live, pe canalul de Facebook Nvidia Romania si pe canalul de YouTube Nvidia Romania – Echipa Romaniei are nevoie de sustinerea voastra!!! Programul evenimentului pentru Live-ul de Facebook il puteti gasi mai jos, cu mentiunea ca pe YouTube ne veti putea urmari non-stop, 24 de ore !!!

3 Octombrie – 20:00 – Live 1 – Bine ati venit – 1h

4 Octombrie – 11:00 – Live 2 – Buna dimineata GeForce Garage – 1h

4 Octombrie – 16:00 – Live 3 – Water Cooling – 1h

4 Octombrie – 19:00 – Live 4 – Benchmark, Overclocking – 1h

4 Octombrie – 21:30 – Live 5 – FINALA – 30min

Vom reusi sa repetam performanta inregistrata in cadrul evenimentului Rise of Titans? Urmariti-ne pe Facebook si pe YouTube si vom afla impreuna!