Review – AORUS GeForce GTX 1080Ti Xtreme Gaming 11G

AORUS GeForce GTX 1080Ti Xtreme Gaming



Daca tot a venit momentul sa discutam despre versiuni after-market pentru GTX 1080Ti, nu puteam trece cu vederea o serie care ne-a impresionat in momentul in care am testat implementarea de GTX 1080, mai precis seria AORUS Xtreme Gaming, prezenta in paginile noastre astazi prin modelul AORUS GeForce GTX 1080Ti Xtreme Gaming 11G.

Asa cum stiti, AORUS este brand-ul de gaming al celor de la GIGABYTE, indiferent daca discutam despre placi de baza, placi video sau periferice. Daca in cazul placilor de baza am testat implementari solide, cum ar fi AORUS Z270X Gaming 9 sau AORUS X370 Gaming 5, prima placa video AORUS pe care am testat-o a fost AORUS GeForce GTX 1080 Xtreme Edition 8G, un model care ne-a impresionat in momentul respectiv prin performanta si calitatea sistemului de racire.

Evident, nu avem de ce sa ne asteptam la altceva din partea modelului AORUS GeForce GTX 1080Ti Xtreme Gaming 11G, cu exceptia performantelor si mai ridicate, datorate nucelului GP102. Prin urmare, am montat cu nerabdare placa video pe platforma de teste, am apasat butonul power si am intrat intr-o alta lume.