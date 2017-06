Computex 2017 – Thermaltake arata Level 20 Titanium

Thermaltake a fost unul dintre primele brand-uri ce a imbratisat tehnologia RGB, implementand-o in aproape orice dispozitiv ce are legatura cu un PC. Avansul capatat in acest domeniu le-a permis sa aiba mai mult timp pentru a lucra la software. Prin urmare, anul acesta in cadrul Computex-ului am putut vedea sincronizari de lumina pentru intregul sistem, lucru deloc usor de realizat avand in vedere faptul ca este necesara o comunicare intre mai multi producatori (ASUS, AORUS, G.Skill, etc). Nu sunt eu mare fan RGB dar trebuie sa recunosc ca sistemul realizat in Core P7 setat pe iluminare Rainbow era destul de spectaculos.

Thermaltake Level 20 Titanium este urmatorul flagship in materie de carcase, combinatia de aluminiu si sticla justificand parca o parte din pretul de aproximativ 1000$. Spre deosebire de Level 10, unde compartimentarea era dusa la extrem, Level 20 are doar 3 compartimente: sursa, placa de baza + CPU + VGA + memorii si inca un loc generos pentru rezervor, pompa precum si orice alte lucruri ce si-ar gasi locul acolo. Un dispozitiv interesant mi s-a parut SMART Power Meter, care ne permite sa monitorizam consumul, temperatura aerului evacuat dar si suport remote pentru oprirea PC-ului de la distanta. Va fi compatibil cu orice sursa de alimentare iar conectivitatea va fi prin portul USB.

Cum sticla securizata este la moda, Thermaltake ne-a prezentat o gama intreaga de carcase care de care mai transparente. Prima a fost Core G21 TG ce are doar un panou din sticla fiind si cea mai accesibila dintre ele, continuand cu View 21 TG / View 31 TG ce imbina aspectul cu raportul pret / calitate. Pentru cei care isi doresc o carcasa cat mai transparenta, Thermaltake le-a pregatit View 71 TG si View 91 TG, adevarati monstri high-end tapetati cu sticla securizata.

Desi cei de la Thermaltake nu sunt chiar numarul 1 la capitolul periferice de gaming, la Computex am putut vedea si o tastatura noua interesanta. Pe numele ei Meka Pro, aceasta vine cu un format compact, 4 profile pentru iluminare si configurare simpla folosind combinatii de taste. Asa cum ii sade bine unei tastaturi de gaming, tastele sunt mecanice Cherry MX, cumparatorii putand opta pentru Red (89.99$) sau Speed (99.99$).