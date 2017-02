Taiwan Excellence – Tatung

Tatung



Tatung este una dintre cele mai longevive companii taiwaneze, istoria sa fiind greu de separat de istoria Taiwanului. Fondata in 1918 de catre Lin Shan-Chih, compania s-a dezvoltat de-a lungul timpului intr-un conglomerat in cadrul caruia activeaza mai multe subsidiare, de la companii de constructii, industrie chimica si industrie metalurgica si pana la electrocasnice, componente pentru PC, respectiv componente si sisteme in regim OEM. Din cele 15 fabrici active in acest moment, 10 functioneaza in Taiwan, 3 in China, 1 in America de Sud si una in Europa, Tatung avand peste 20000 de angajati la nivel global.

Ceea ce a inceput initial ca o companie de constructii, s-a transformat dupa cel de-al doilea razboi mondial intr-unul dintre primii producatori din Taiwan, Tatung investind atat in facilitati de productie cat si in educatia angajatilor. Astfel, prima fabrica, transformata acum in muzeu, a fost construita in 1947, in timp ce in 1956 lua nastere Tatung Institute of Technology, urmat de Tatung Vocational School in 1957. La inceputul anilor 70, Tatung era cea mai mare companie taiwaneza privata si unul dintre cei mai mari exportatori ai Taiwanului, printre primii clienti numarandu-se Japonia, Filipine si Statele Unite ale Americii.

Primele produse fabricate in Zhongshan, Taipei, au fost ventilatoarele electrice si masinile de gatit pentru orez, acestea fiind de altfel si primele produse destinate exportului, urmate de televizoare. Pana in momentul de fata, Tatung au vandut cateva zeci de milioane de masini de gatit pentru orez, prin urmare nu trebuie sa ne mire faptul ca produsul care a primit distinctia Taiwan Excellence Silver Award este o versiune moderna a unei astfel de masini de gatit. Este vorba despre Tatung Fusion Cooker (TSB-3016EA), practic un robot de bucatarie inteligent, dotat cu doua capace, doua cuve si 4 moduri de gatit.

Am avut placerea sa aflam mai multe detalii despre Tatung de la CEO-ul companiei, doamna Lin-Kuo Wen-yen, in timp ce Presedintele companiei, Dl. Lin Wei-shan, stranepotul fondatorului Lin Shan-Chih, ne-a ghidat prin fabrica transformata acum in muzeu, unde am avut ocazia sa vedem o istorie a produselor companiei, de la aparate de aer conditionat, frigidere, televizoare, magnetofoane si casetofoane si pana la PC-uri, monitoare si notebook-uri. Tatung produc de asemenea si ascensoare – nu am putut admira modele mai vechi in muzeu, din motive evidente, dar am avut ocazia sa folosim versiunile moderne in diverse cladiri pe care le-am vizitat in Taiwan.

Desigur, nu electrocasnicele reprezinta principalul nostru obiect de activitate, iar eu v-am promis ca vom analiza printre altele primele etape ale procesului de productie. Ei bine, una dintre cele mai importante subsidiare ale conglomeratului Tatung se numeste Chunghwa Picture Tubes (CPT),unul dintre cei mai mari producatori de monitoare CRT din lume la inceputul anilor 90. CPT a inceput prin a livra tuburi catodice pentru monitoarele IBM, ajungand la inceputul anilor 90 sa livreze produse finite (monitoare si PC-uri).

Printre clientii care comercializau PC-uri produse de acestia in regim OEM s-au numarat IBM si Packard Bell, iar mare parte a televizoarelor Toshiba comercializate in anii 90 foloseau tuburi produse de CPT. Nu in ultimul rand, Tatung produc componente in regim OEM pentru Hewlett-Packard, Compaq, Acer si Dell, iar CPT s-a transformat intr-un furnizor de panouri LCD pentru notebook-uri si monitoare pentru PC.

Sintetizand principiile de baza ale dezvoltarii economiei taiwaneze, Tatung s-au transformat dintr-un simplu producator OEM intr-unul dintre cele mai bine cunoscute brand-uri in Taiwan, compania aniversand anul acesta 99 de ani de existenta.