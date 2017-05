2Face – AMD Ryzen custom build

2Face



Intotdeuna am considerat ca pasiunea si puterea de munca merg mana in mana, rezultatul acestei combinatii fiind articolele pe care le puteti citi pe site, performantele pe care le-am atins pe vremuri in overclocking sau sistemele pe care le construim in ultimii ani. In momentul in care iubesti ceea ce faci, sau transformi pasiunea in job, acest lucru se vede si rezultatele sunt pe masura. Problema este ca pana si in aceste conditii timpul poate deveni o problema, mai ales daca nu il ai.

Din acest motiv, in ultimii ani eficienta a devenit o conditie la fel de importanta ca pasiunea, motiv pentru care incercam sa imbinam in mod fericit cat mai multe proiecte, pastrand nivelul de implicare cu care v-am obisnuit pana acum. Este si cazul proiectului de fata, care a fost o imbinare reusita a unor circumstante sincronizate aproape perfect.

Astfel, la inceputul lunii martie vedea lumina noua serie de procesoare AMD Ryzen 7, fiind vorba despre una dintre cele mai importante lansari ale anului, cel putin din punctul meu de vedere. A urmat lansarea seriei AMD Ryzen 5, in urma cu doua saptamani si era deja clar ca o lansare locala a noilor procesoare in Romania este iminenta.

Evident, inca dinainte de lansarea efectiva ne-am dorit sa construim un sistem bazat pe un procesor Ryzen, dar anumite elemente, cum ar fi disponibilitatea placilor de baza in momentul respectiv, sau implicarea in alte proiecte, ne-au facut sa amanam constructia pana la momentul oportun. Un alt aspect important este faptul ca intre 5 si 7 Mai va avea loc East European Comic Con, un eveniment unde vom fi prezenti si noi si unde veti avea ocazia sa admirati cea mai mare expozitie de modding organizata vreodata in Romania.

Cu toate elementele puzzle-ului asezate pe pozitie, pe data de 19 Aprilie, adica in urma cu o saptamana, incepeam efectiv constructia primului custom build bazat pe AMD Ryzen din Romania, denumit 2Face. Au urmat 20 de ore de foc, impartite in 3 zile, in care am lucrat la capacitate maxima pentru a termina sistemul in timp util pentru lansarea procesoarelor AMD Ryzen din eMAG. Haideti sa vedem cum a inceput totul…