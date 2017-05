Review AMD Ryzen 5 1600X & AMD Ryzen 5 1500X

AMD Ryzen 5



Buna ziua doamnelor si domnilor, bine ati venit alaturi de noi pentru a urmari un nou episod din saga Ryzen, cel mai popular foileton IT hardware al momentului. Dupa cum va aduceti probabil aminte, ne-am bucurat cu totii de revenirea celor de la AMD pe piata procesoarelor, am analizat intreaga gama Ryzen 7, precum si performanta in jocuri, iar apoi am disecat asa cum se cuvine overclocking-ul si performanta memoriilor. Cu alte cuvinte, am incercat sa va oferim toate informatiile de care aveti nevoie despre Ryzen 7.

Asa cum era de asteptat, AMD continua seria lansarilor cu familia Ryzen 5, adica modele cu 4 si 6 nuclee, potrivite pentru cei care nu au la indemana un buget generos. Desigur, acest lucru nu mai reprezinta un secret pentru pasionati, informatii despre cele 4 modele lansate astazi fiind disponibile deja de ceva timp. Noi am primit la teste modelul AMD Ryzen 5 1500X, un quad-core cu 8 fire de executie si un TDP de 65W, alaturi de AMD Ryzen 5 1600X, un hexa-core cu 12 fire de executie si un TDP de 95W.

In articolul de astazi vom trece ambele modele prin toata suita noastra de teste si vom vedea cum arata piata de procesoare in segmentul 800-8000 RON la inceputul lui 2017. Mai mult decat atat, am inclus in articol si o serie de fotografii cu pachetul primit la teste, cu alte cuvinte cu recomandarile celor de la AMD pentru ce tip de placa de baza sau memorii se potrivesc de minune cu cele doua modele Ryzen 5 pe care le analizam astazi. Sa trecem la treaba!