AMD Ryzen 7 1800X – Overclocking, DDR4 si NVMe

AMD Ryzen 7 1800X – a new adventure

Un moment asteptat de multi a avut loc la inceputul lunii, data de 2 martie marcand revenirea AMD pe piata procesoarelor desktop high-end. Lansarea nucleului “Zen” a implicat un efort aproape supraomenesc de cercetare si dezvoltare din partea celor mai buni arhitecti pe care AMD i-a avut la dispozitie, timp de 4 ani. Cei mai notabili dintre acestia sunt bineinteles, legendarul Jim Keller (lead arhitect Athlon64, care intre timp a parasit AMD pentru Tesla) si Mike Clark, care a supravegheat proiectul “Zen” de la cap la coada din pozitia de lead arhitect.

Am tratat arhitectura “Zen” in review-ul de lansare, unde am putut vedea imbunatatirea IPC-ul cu 52% fata de arhitectura precedenta, Excavator, cea din urma iteratie a dezamagirii denumita Bulldozer. Desi avem de-a face cu o platforma complet noua, am putut vedea cum Ryzen 7 1700 ofera un pret / performanta foarte bun mai ales atunci cand il tactam la 3900MHz si crestem frecventa memoriei la 3200MHz. Daca nu ati facut-o deja, puteti vedea comportamentul lui Ryzen 7 1700 atat la frecvente stock cat si overclockat intr-o multitudine de aplicatii si jocuri in articolul colegului meu Tudor.

Din considerente de timp nu am putut trata in articolul de lansare toate aspectele unei noi platforme, prin urmare articolul de astazi va fi mai mult decat un simplu studiu de overclocking. Asta inseamna ca voi incerca sa fiu succint, pentru ca avem multe lucruri de discutat. Vom dezbate pe larg subsistemul de memorie, compromisurile facute precum si scalarea performantei o data cu frecventa. Pentru ca NVMe devine incet incet standardul de stocare pentru PC-urile high-end vom vedea cum sta platforma AM4 la acest capitol.

Evident, nu putem incheia un articol de overclocking fara a ne juca putin cu procesorul, studiind scalarea cu voltajul, gasind totodata o frecventa stabila pentru utilizarea zilnica. Incepem acest articol cu prezentarea platformei folosite, primul candidat fiind, bineinteles, placa de baza!