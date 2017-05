Pinky – a girly, fluffy, AMD build

Pinky



Nu cred ca reprezinta un secret pentru nimeni faptul ca am fost, suntem si vom fi pasionati de calculatoare. Aceasta pasiune comuna ne-a adus pe toti la un loc, aici, pe LAB501, locul unde am testat mii de produse, am overclockat sute de procesoare si placi video, am trait lansarile si marile evenimente de profil alaturi de voi, am ajuns sa ne cunoastem si sa disecam impreuna tehnologia in cadrul seminariilor organizate (aproape) lunar. Am construit o comunitate, unde toti pasionatii de tehnologie, overclockerii, modderi sau gamerii se pot intalni si pot face schimb de experienta.

In primii ani ne-am concentrat aproape exclusiv pe overclocking – erau vremuri nebune, iar noi eram la fel de nebuni. Intre timp, scena competitionala si-a pierdut farmecul, devenind o palida reflexie a unor vremuri de mult apuse, iar noi simteam nevoia sa investim pasiunea si creativitatea noastra in altceva. Si uite asa, in urma cu doi ani, construiam Green Monster impreuna cu matose, o mica bombita de gaming pentru pasionatii de PC-uri mici si puternice.

Au urmat Black Beast, o bestie sobra si silentioasa, iar opusul lui Green Monster nu s-a lasat mult asteptat, giganticul Pumpkinstein fiind la vremea lui cel mai puternic PC construit in Romania. I-a urmat nebunia denumita G30, un proiect in cadrul caruia am incercat sa transformam o carcasa accesibila in ceva demn de admiratie. Si apoi… apoi a inceput nebunia.

Vedeti voi, paradoxul a facut ca in urma discutiilor aprinse starnite de Pumpkinstein sa intalnim oameni cu adevarat pasionati de modding, cum ar fi Papa Jock, alaturi de care am ajuns sa construim alte bestii. Toolcase, Ti-Tan sau 2Face sunt doar cateva exemple de ce se poate intampla cand se intalnesc maniacii intre ei.

Cred ca este destul de clar ca noi avem o predilectie pentru bestii, monstrii si titani, directia noastra “artistica” fiind destul de limitata. Pe de alta parte, nu suntem singurii pasionati de PC-uri… De exemplu, Gabriela mi-a spus prima data ca ar vrea sa construiasca un PC roz in timp ce lucram impreuna la G30. Evident, am fost amuzat de idee si am zis “da…da… sigur, o sa construiesti tu un PC roz”. Pe parcursul urmatoarelor luni, ideea PC-ului roz a aparut din nou in discutie si a fost suficient un moment in care sa imi dau seama ca ideea nu suna rau deloc.

Hmm… ce ar fi daca… hmm… are putea fi chiar interesant! Un PC roz, bazat pe o configuratie AMD cu un bun raport calitate / pret… o pufosenie tehnologica. De ce nu?!?!?!