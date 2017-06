Computex 2017 – Carcase si surse noi de la Segotep

Dupa ce ati putut vedea acum cateva zile cum se prezinta cea mai noua carcasa de la Segotep (SG-TG), la Computex am putut vedea ce produse ne putem astepta sa fie lansate in curand pe piata. Incepem cu sursele unde avem noua serie KL, cu design complet modular si eficienta 80PLUS Platinum. Puterile disponibile vor fi – cel putin pentru inceput – de 750W, 850W si 1080W in imp ce linia estetica se aliniaza mai mult sprea piata europeana, personal aducand-mi aminte de seria Prime de la Seasonic.

Sub seria Nuclear Aircraft Carrier vom gasi modelele H5, H7 si H9 deosebindu-se intre ele prin modularitate (completa, partiala sau deloc) dar si prin diferente estetice la grila ventilatorului si dimensiunea carcasei. Design-ul este modern negru-rosu, eficienta va fi 85+ (80PLUS Gold dar fara certificare pentru a putea iesi pe piata la un pret mai bun) in timp ce primele modele disponibile pe piata vor avea puteri de 450W si 520W.

Si in ceea ce priveste carcasele avem ceva modele interesante, remarc si aici design-ul sobru cu linii drepte preferat de piata europeana. Raynor Tower T3 si T5 sunt doua modele ce tintesc segmentul premium cu un pret recomandat de 400-500 lei, justificat totusi de constructia din aluminiu / sticla, iluminatul RGB precum si de formatul full tower. Pe de alta parte Wider X1 si X3 vin cu un format middle tower, mult mai potrivit pentru segmentul mainstream, materialele utilizate pentru constructie fiind plasticul si panourile acrilice. Ele nu sunt dotate cu ventilatoare RGB precum in pozele de mai jos, acestea putand fi achizitionate separat. Noile modele RGB inlocuiesc traditionala telecomanda cu control prin Bluetooth.

Inca un lucru care merita mentionat este aparitia noilor AIO-uri, dotate cu ventilatoarele ring LED cu lagar FDB.