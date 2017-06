Computex 2017 – Cooler Master arata Cosmos C700P si MasterCase H500P

Pentru aniversarea celor 25 de ani de existenta, cei de la CoolerMaster au venit cu tolba plina, standul lor fiind unul dintre cele mai mari de anul acesta de la Computex. Carcasele au primit anul acesta cea mai mare atentie, aniversarea a 10 ani de la lansarea gamei Cosmos s-a tradus prin doua modele spectaculoase: C700P si o editie limitata a celebrei Cosmos II. C700P marcheaza revenirea gamei Cosmos in oferta Cooler Master, folosind toate conceptele de modularitate din proiectul MasterConcept 2.0.

Imbinarea reusita intre plastic, aluminiu si iluminare RGB indirecta pot fi invinse doar de panourile curbate fabricate din sticla securizata. Rata de succes la curbarea sticlei este pentru moment de doar 25%, pentru varianta de productie in serie cel mai probabil se va lucra la acest yield. Panoul de sticla se poate monta pe oricare parte, motivul ar fi faptul ca suportul placii de baza poate fi inversat sau chiar rotit la 90 grade pentru a avea panoul I/O si iesirile placii video orientate in sus.

O alta veste asteptata de fanii Cooler Master este introducerea pe piata a unui nou membru din familia HAF, rezultatul fiind MasterCase H500P. Pentru a avea grija de airflow-ul acestei carcase, Cooler Master a montat in partea frontala doua ventilatoare de 200mm cu iluminare RGB, asezate in spatele unei masti elegante fabricate din acril. Masca ce acopera sursa poate culisa pentru a permite montarea de radiatoare ceva mai groase, in timp ce posibilitatea de a monta placa video paralel cu placa de baza a devenit acum un standard. MasterBox MB600L este o alta carcasa interesanta ce va ataca segmentul carcaselor accesibile, in timp ce MasterBox Q300 este o serie de carcase bazate pe acelasi sasiu dar cu panouri / manere / panouri frontale modulare si interschimbabile.