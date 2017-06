Computex 2017 – Noutati de la Super Flower

Super Flower a fost una din firmele la care abia asteptam sa ajung, mai ales pentru ca am putut sta de vorba chiar cu presedintele companiei, dl Eric Tsai. Atat prin prisma bussiness-ului OEM cat si sub brand propriu, electronica Super Flower este recunoscuta ca fiind una de calitate, rivalizand cu brand-uri cu super premium precum Seasonic, Flextronics sau Delta. Discutia noastra a fost una foarte tehnica, disecand doua modele ce vor ajunge in curand si in Romania. Primul dintre ele vizeaza piata mainstream, venind cu eficienta 80PLUS Bronze, componente active de la Infineon / STMicro, capacitori Teapo certificati pentru 105 grade C. Pentru aceasta clasa de eficienta si pret, noutatea o reprezinta functionarea pasiva la incarcari mici, acest lucru putand fi activat prin butonul ECO de pe panoul din spate.

A doua tema de discutie si cea mai extinsa a reprezentat-o modelul Leadex II, ce vine cu cateva noutati foarte interesante in special pentru piata din Europa. Pentru a reduce costurile fara a sacrifica performanta, Super Flower a micsorat curentul suportat de etajul PFC – bobina reprezentand un cost semnificativ. La dublarea tensiunii de alimentare trecand de la 110V la 220V pentru a pastra aceeasi putere, curentul se injumatateste (daca in US sursa trage din priza 10A, in Europa va avea nevoie de doar 5A). Asta inseamna ca pentru Europa nu vom simti nici o diferenta daca etajul PFC este usor subdimensionat, problema este ca nu putem folosi toata puterea sursei in cazul in care folosim o sursa Leadex II in US (de exemplu modelul analizat are 750W in Europa si 650W in US / Asia).

Secundarul lui Leadex II este in schimb upgradat, acest lucru fiind evident inca de la o scurta privire aruncata spre transformator. Leadex II Gold are de fapt secundar de Leadex Platinum, la conectarea la o priza europeana eficienta depasind 92% (nu are eficienta certificata Platinum pentru ca aceasta nu se mentine si in cazul conectarii la o priza cu tensiune 110V). Leadex II se anunta ca o sursa foarte interesanta pentru piata din Europa, am aflat multe lucruri despre diferitele tipuri de infasurari ale transformatoarele folosite si cum se dimensioneaza corect capacitorul din primar in functie de acestea. Ambele surse mentionate ar trebui sa ajunga cat de curand la noi pentru un review mai amanuntit, asadar va voi povesti mai multe atunci! Pentru amatorii de iluminare RGB, Super Flower lucreaza si la asa ceva atat pentru ventilatorul sursei cat si pentru o solutie separata de controller + ventilatoare.