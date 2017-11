European Hardware Association – Community Awards 2017 – Runda finala

European Hardware Association – Community Awards 2017

La fel ca si anul trecut cand am stabilit impreuna cu voi care produse merita sa fie desemnate produsul anului in viziunea cititorilor – Community Awards – si in acest an contam pe parerile voastre invitandu-va la vot!

Am strans din nou propunerile facute de cititorii tuturor site-urilor participante, inclusiv voturile voastre din runda I, am ales produsele care au fost mentionate de cele mai multe ori, iar acum cititorii tuturor site-urilor membre EHA pot vota cel mai bun produs din aceasta lista.

La sfarsit, se vor centraliza toate voturile si vom vedea care au fost produsele preferate de cititorii celor 9 site-uri membre EHA. Astfel, pe langa produsele alese de membrii EHA ca fiind cele mai bune (European Hardware Awards), vom afla si preferatele cititorilor (European Hardware Association Community Awards 2017). Puteti vota numai la categoriile unde aveti o parere sau experienta cu produsul in cauza, nu este necesar sa bifati toate intrebarile.

Totusi, pentru ca parerea cititorilor din Romania sa fie auzita, va recomandam sa completati toate campurile care va intereseaza. In acest mod vom obtine o imagine cat mai completa legata de preferintele voastre. Va multumim pentru participare si spor la vot!

P.S. Pentru a putea accesa chestionarul trebuie sa aveti instalat Java Script



