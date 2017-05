Noul update din Ashes of Singularity vine cu optimizari pentru AMD Ryzen

Ashes of Singularity – Update 26118 pentru AMD Ryzen

In momentul in care a fost lansat pe piata, AMD Ryzen a surprins prin performantele multithread cuplate cu un pret semnificativ mai bun decat competitia directa din partea Intel. Totusi, un aspect notabil ale carui cauze au fost discutate indelung a fost performanta destul de slaba in jocuri. Cum arhitectura si IPC-ul nu pareau sa fie problema in acest caz, speculatii ca frecventa mica, latenta ridicata la comunicarea inter-CCX sau frecventa controller-ului de memorie sincronizata permanent cu cea a memoriei RAM au fost intens analizate de-a lungul celor 28 de zile de la lansare.

Noi am analizat scalarea performantei odata cu cresterea frecventei memoriei DDR4, pornind de la 2133MHz si terminand la 3500MHz. Am putut vedea ca avem o scalare perfect liniara in principal datorita micsorarii latentei la comunicarea inter-CCX, dar si a cresterii importante in latimea de banda a memoriei. Totusi, deficitul de performanta in majoritatea jocurilor nu poate fi atribuit in totalitate acestui lucru, optimizarea motorului grafic al jocului fiind de asemenea o problema, in special pentru ca arhitectura lui Ryzen este complet diferita fata de ceea am vazut pana acum pe piata.

In acest scop, mai multi producatori au anuntat ca lucreaza la patch-uri ce vizeaza optimizarea codului pentru a rula optim pe noua arhitectura AMD. Primul rezultat vine de la Oxide Games, prin update-ul 26118 la jocul Ashes of the Singularity, ce imbunatateste semnificativ performanta 1080p a noului AMD Ryzen, micsorand diferenta fata de Kaby Lake. Am retestat si noi Ryzen 7 1700 cu OC la 3.9GHz cu acest nou update si vedem un spor de 5fps in rezolutie FullHD, 2 fps-uri in rezolutie 2K si acelasi rezultat in 4K. Sporuri mai mari de performanta se pot obtine la setari de calitate mai reduse, in cazul nostru totul a fost setat pe Crazy in mod DirectX 12. Performanta in cazul platformei Intel a ramas neschimbata.

Ma bucur sa vad ca lucrurile incep sa arate mai bine in gaming pentru AMD Ryzen, asteptam update-uri si de la ceilalti producatori. In alta ordine de idei stati aproape de LAB501, pentru cu Ryzen 5 este dupa colt…