Prezentare – Fractal Design Focus G

Fractal Design Focus G



Fractal Design au avut intotdeuna un loc aparte in panteonul producatorilor de carcase, datorita abordarii oarecum opuse majoritatii. Astfel, in momentul in care pana si producatori ca Antec incepeau sa lanseze modele hyper aerisite, “de gaming”, Fractal lansau in continuare carcase sobre, solide, gandite in cel mai mic detaliu, obicei care i-a facut cunoscuti in ultimii ani si pe care l-au urmat cu sfintenie. Define R5, Define S, Define Nano S, toate acestea sunt exemple de carcase solide, cu un bun raport calitate / pret si o serie intreaga de dotari pe care majoritatea utilizatorilor le descopera la prima asamblare.

Cu toate acestea, asa cum am vazut si in cazul altor producatori, in ultimii ani chiar si producatorii premium incearca sa adreseze toate segmentele pietei, prin lansarea unor modele accesibile. Fractal Design fac astazi primul pas in acest sens, prin lansarea seriei Focus G, alcatuita din doua modele – Fractal Design Focus G si Fractal Design Focus G Mini, ambele fiind comercializate pentru ~250 RON (54.99 Eur).

In momentul in care discutam despre acest segment de piata este cat se poate de clar ca anumite compromisuri au fost facute pentru a obtine un pret cat mai scazut, prin urmare va fi interesant de vazut la ce capitole au facut cei de la Fractal Design aceste compromisuri. Daca in cazul modelelor Define C si Define C Mini am avut parte de carcase compacte, care pastrau majoritatea dotarilor tipice Fractal Design (laterale ranforsate, ModuVent, orificii cauciucate, benzi velcro pentru wire-management montate direct pe carcasa), in acest caz este clar ca o parte din aceste dotari nu fac parte din oferta propusa de seria Focus G.