Computex 2017 – Alphacool

Alphacool este unul dintre cei mai importanti producatori de elemente de watercooling, fiind chiar si OEM pentru nume ca Fractal Design si Be Quiet!. Anul acesta la Computex am putut vedea cele mai recente produse lansate, inclusiv un waterblock dedicat noului Titan Xp. Interesante mi s-au parut rezervoarele Helix dar si mini panourile cu LED – Eislicht, excelente pentru cei ce isi doresc altceva decat clasicele benzi. Waterblock-ul Eisblock XPX, radiatoarele Eisbrecher si noua pompa Eispumpe VP755 au fost si ele prezente atat individual cat si in diferite sisteme modate: Snowframe, Gold Rush, Red Devil sau Lime ice.

Sistemele AIO Eisbaer dedicate CPU-urilor si Eiswolf dedicate placilor video sunt disponibile acum in variante upgradabile, conexiunea realizandu-se cu fitting-uri rapide. Inelele Aurora HardTube LED ofera si ele un efect deosebit, fiind compatibile cu tuburile rigide PETG cu diametrul de 13mm sau 16mm. Alphacool ofera si solutii ceva mai exotice pentru pasionati, de exemplu chiller-ul Eiszeit 2000 ce vine cu rezervor de 9L si pompa 600L/h integrate dar si kitul Eiswand 360 care vine cu un combo extern pompa, rezervor si radiator 360mm.