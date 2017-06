Computex 2017 – AMD anunta Threadripper si Epyc

AMD



Daca Intel au fost treziti subit din letargia ultimilor ani de catre lansarea Ryzen, asta nu inseamna ca AMD s-au culcat pe o ureche, anuntul celor de la Intel fiind o dovada clara legata de capacitatea gigantului american de a lansa procesoare competitive in orice segment de piata, aspect de care eram constienti cu totii. Prin urmare, daca Intel au scos la inaintare artileria grea, cei de la AMD nu s-au lasat mai prejos si au oferit in cadrul Computex-ului mai multe detalii despre Threadripper, familia de procesoare desktop high-end, dar si despre viitoarele procesoare pentru servere, pe nume de cod AMD Epyc.

Astfel, AMD Threadripper va fi disponibil intr-o varietate de “arome”, AMD planuind sa lanseze modele cu 10/20, 12/24, 14/28, 16/32 nuclee/fire de executie. Modelul de varf va fi AMD Threadripper 1998X, care va functiona la o frecventa de baza de 3.5GHz si o frecventa boost de 3.9GHz, in timp ce mezinul gamei se va numi AMD Threadripper 1955 si va avea o frecventa de baza de 3.1GHz si o frecventa boost de 3.7GHz. Procesoarele din familia Summit Ridge vor veni impreuna cu un nou socket (X399) si noi modele de placi de baza.

Pe acelasi socket va functiona si masivul procesor AMD Epyc, dedicat serverelor, acesta fiind dotat cu 32 de nuclee si 128 de magistrale PCI-E. Anul acesta se anunta unul foarte interesant din punct de vedere al lansarilor de procesoare, revenirea celor de la AMD aducandu-mi aminte de vremurile bune!

Desigur, nu am aflat detalii doar despre viitoarele procesoare ci si noi detalii despre Ryzen, cum ar fi faptul ca integratorii au inceput deja sa ofere sisteme desktop gata construite bazate pe platforma AM4. Exemple in acest sens ar fi Acer Aspire GX (Aspire GX-281-UR15), un desktop construit in jurul procesorului AMD Ryzen 5 1600, dotat cu o placa video GeForce GTX 1050 si 8GB RAM in configuratia standard. Cei de la Dell propun atat un desktop de gaming cat si un PC de tip All-In-One, ambele bazate pe Ryzen, in timp ce Asus au anuntat atat desktop-ul Asus G11DF, cat si notebook-ul ASUS ROG Strix GL702ZC, ambele bazate pe procesoare Ryzen.