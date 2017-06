Computex 2017 – EVGA arata X299 Dark si GTX 1080Ti KINGPIN

Anul acesta la Computex, EVGA ne-au aratat o gramada de noutati, printre ele aflandu-se si doua produse mult asteptate de catre overclockeri: GTX 1080 Ti Kingpin Edition si X299 Dark. EVGA Geforce GTX 1080 Ti Kingpin Edition este bazata pe cel mai performant GPU consumer lansat vreodata si vine cu numeroase dotari menite sa usureze viata overclocker-ului extrem. PCB-ul a fost complet reproiectat pentru a beneficia de un VRM mai puternic, in timp ce mufele PCI-Express sunt mutate pe latura scurta a placii pentru un wiremanagement mai bun. Cooler-ul iCX cu 3 ventilatoare controlate independent a fost pastrat, in schimb acum este construit integral din cupru. Nu cunoastem momentan frecventele la care va rula (probabil undeva la 2025 – 2050MHz, in functie de yield-ul NVIDIA), dar ar trebui sa o vedem pe piata destul de curand.

A doua vedeta a fost placa de baza X299 Dark dedicata celor mai recente procesoare Intel Kaby Lake-X si Skylake-X pe socket 2066. Aceasta a fost proiectata indeaproape de Tin si Kingpin, venind cu multe schimbari fata de modelul anterior – X99 Dark. Forma neregulata a PCB-ului, doar 4 sloturi de memorie, doua Debug LED-uri, doua alimentari EPS cu 8 pini, mufa 24 pini la 90 grade precum si un cooler tip turbina dedicata racirii unui SSD M.2 NVMe sunt doar cateva din bunatatile cu care vine X299 Dark. Celelalte placi din gama – X299 Micro si X299 FTW K – nu beneficiaza de multe dintre aceste dotari, dar sunt necesare pentru a completa gama.

EVGA DG-7 este noua serie de carcase cu geam securizat, anuntata la CES anul acesta dar inca nelansata. Noi am putut vedea cateva sisteme construite in modelul de top (DG-77) si pot sa spun ca este destul de interesanta venind cu cateva accente de ergonomie si customizare. Am putut vedea si coolerele cu lichid ce vin cu un design deosebit al pompei dar si al ventilatoarelor: CLC120, CLC240, CLC280 precum si un concept de tastatura la care se lucreaza de ceva timp. Denumit Z10, aceasta vine cu taste mecanice, wrist-pad magnetic precum si cu un display OLED ce poate afisa diferite informatii.

In ceea ce priveste laptopurile de gaming, EVGA a prezentat anul acest fratele mai mic al lui SC17 denumit – logic – SC15. Beneficiind de aceasi constructie premium si posibilitate de overclocking din BIOS, EVGA SC15 vine cu procesor Core i7 7700HQ, placa video Geforce GTX 1060, ecran de 15.6 inch FullHD si SSD de 256GB. M-am jucat un pic cu overclocking-ul pe SC17 si lucrurile arata destul de bine, putem seta multiplicatori, tensiuni de alimentare si latente intocmai ca pe un desktop.