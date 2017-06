Computex 2017 – FSP arata Hydro PTM+

Sursele racite cu apa nu sunt ceva nou, prototipuri am putut vedea inca de acum cativa ani prin producatori ca Deepcool sau Koolance. Totusi, primul produs care va ajunge in retail a fost aratat in acest an la Computex de catre prietenii nostrii de la FSP. Bazata pe platforma din Hydro PTM, nou anuntata Hydro PTM+ este o sursa de alimentare cu racire hibrida, aer si apa. Desi din exterior arata ca o sursa normala, PTM+ vine cu un waterblock Bitspower care raceste componentele active (tranzistori, diode, etc) in timp ce un ventilator are grija de celelalte componente din interior (transformatoare, bobine, etc).

Personal nu vad scopul unei astfel de solutii, Hydro PTM+ nu exceleaza la design, silentiozitate sau dotari in conditiile in care pretul va fi destul de piperat. Nu este dificil de realizat o sursa complet racita cu apa, dar necesita ceva mai multa munca decat atasarea unui WB pe spatele PCB-ului unei surse normale. Desi va fi lansata in retail pana la sfarsitul acestui an, sursa arata ca o improvizatie, din punctul meu de vedere…

De modelul redundant Twins am mai vorbit si acum 2 ani, intre timp el a ajuns in retail. Acest concept implica doua module cuplate in paralel la sistem, asigurand functionarea chiar si atunci cand unul dintre ele se defecteaza. Aplicabilitatea este restransa la cei ce isi doresc un workstation / server care sa functioneze fara nici o problema 24 / 7, totusi as fi preferat mai multa flexibilitate (selector serie / paralel).