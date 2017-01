Cumpara placi de baza GIGABYTE AORUS si primesti coduri Steam gratuit

Aorus



Nici nu s-au lansat bine noile procesoare si placi de baza ca promotiile pregatite de producatori au si inceput sa isi faca aparitia. Astfel, cei de la GIGABYTE au pregatit o lansare aparte pentru produsele din gama Aorus. Incepand de astazi ora 19:00, orice client care achizitioneaza o placa de baza AORUS (Gaming9, Gaming7, Gaming 5, Gaming K5) va primi un voucher Steam in valoare de pana la 40 de Euro, un an suplimentar de garantie si optiunea de RMA direct in centrele GIGABYTE. Mai mult decat atat, primii 100 de cumparatori care isi inregistreaza placile de baza vor primi un Hanorac AORUS si un Accent LED personalizat cu numele lor.

Nu stiu ce parere aveti voi, dar pe mine personal nu m-ar deranja deloc un astfel de Accent LED marcat “Monstru – LAB501”. Daca vreti sa aflati mai multe detalii despre promotia pregatita de colegii GIGABYTE Romania va recomand sa accesati pagina promotiei. Eu va mai pot spune ca promotia este valabila pana la 31 Martie, sau pana la epuizarea stocurilor. De asemenea, promotia este valabila doar clientilor care achizitioneaza placa de baza ca si componenta independenta (sistemele gata asamblate nu se califica pentru promotie).