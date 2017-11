European Hardware Association – Community Awards 2017 – Runda I

European Hardware Association – Community Awards 2017



Pentru al treilea an la rand a venit momentul sa stabilim impreuna care produse merita sa fie desemnate produsul anului in viziunea cititorilor – European Hardware Association – Community Awards 2017 – si in acest an contam pe parerile voastre invitandu-va la vot!

De aceasta data insa, am hotarat ca cititorii din Romania merita sansa de a propune produsele care vor fi supuse la vot, prin urmare ne-am implicat si in runda I a acestei activitati. Astfel, treaba voastra astazi este foarte simpla. Mai jos veti gasi un document cu 41 de campuri. In fiecare camp, pur si simplu treceti produsul care este cel mai bun din punctul vostru de vedere, iar produsele care sunt repetate si de alti cititori vor ajunge in finala. Asta este tot!

La sfarsit, se vor centraliza toate voturile si vom vedea care au fost produsele preferate de cititorii celor 9 site-uri membre EHA. Astfel, pe langa produsele alese de membrii EHA ca fiind cele mai bune (European Hardware Awards), vom afla si preferatele cititorilor (European Hardware Association – Community Awards 2017). Va multumim pentru participare.

European Hardware Association este o asociatie fondata de catre LAB501 (Romania), Hardware.Info (Olanda), KitGuru (Marea Britanie), Hardwareluxx (Germania), Cowcotland (Franta), Hardware Upgrade (Italia), Geeknetic (Spania), PurePC.pl (Polonia) si SweClockers (Suedia). Impreuna, aceste site-uri sustin peste 22 de milioane de vizite pe luna, au o audienta pe Facebook de jumatate de milion de fani si ofera o baza de date cu peste 100000 de articole, review-uri si teste.

