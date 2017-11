Corsair Carbide 270R – Brotherhood of Steel

Introducere

In ultimii 2 ani am construit numeroase sisteme modificate mai mult sau mai putin, participand chiar si la astfel de competitii pe plan international (Geforce Garage). In marea parte a cazurilor nu am lucrat cu o tema data, ceea ce ne-a convenit de minune, insa din cand in cand ne propunem o tema pe care trebuie sa o respectam. Pumpkinstein a fost dedicat Halloween-ului din 2016, iar in septembrie Night King reprezenta omagiul nostru adus unui serial ce a captivat intreg mapamondul (Game Of Thrones). Luna trecuta am continuat seria build-urilor tematice in cadrul competitiei Geforce Garage: Destiny of Titans, unde tema impusa a fost bazata pe jocul Destiny 2. Astazi vom incerca sa construim un PC puternic cu un design curat, prin care sa cinstim Brotherhood of Steel, aviz fanilor Fallout.

Carcasa aleasa pentru acest PC tematic este Corsair Carbide 270R, una din cele mai interesante carcase in ceea ce priveste raportul calitate / pret. Conceptul acestui proiect a fost pus la punct acum ceva timp, asadar platforma folosita va fi Kaby Lake (desi intre timp si-a facut aparitia si Coffee Lake), impreuna cu o placa video Geforce GTX 1080 Ti, 32GB DDR4, SSD NVMe dar si o placa de sunet dedicata. De altfel, acest sistem este si primul ce foloseste o astfel de solutie si una chiar speciala as putea spune. In ceea ce priveste modificarile propuse, ne vom rezuma la vopsit, sigle, precum si o iluminare avansata. Dar haideti sa trecem mai departe pentru ca de-abia astept sa va povestesc si sa va arat ceea ce am facut.