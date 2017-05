Review – Plextor EX1 128GB Portable USB 3.1 SSD

Plextor EX1 128GB

Asa cum este normal intr-o lume aflata intr-o continua evolutie, incepem sa intalnim performanta care era rezervata candva celor mai rapide SSD-uri SATA3 in unitati portabile cu o dimensiune doar usor mai mare ca cea a unei brichete. In cazul de fata, este vorba despre un SSD portabil cu conectivitate USB 3.1 Gen 2 lansat la sfarsitul anului trecut de catre Plextor, pe numele sau EX1. Suprinzator, inca nu exista pe piata prea multe solutii de acest gen, principalii concurenti fiind Samsung T3 pe care l-am tratat si noi pe larg aici, respectiv ADATA SE730.

Dimensiunile compacte, greutatea de doar 30 grame precum si vitezele de peste 500MB/s atat la citire cat si la scriere fac ca EX1 sa fie mai interesant decat T3-ul lui Samsung. Platforma tehnica din interior este si ea complet diferita, asadar eu unul sunt curios cum se prezinta EX1 in suita noastra de teste. Trebuie insa sa remarca faptul ca desi suntem in anul 2017 iar dispozitivele devin din ce in ce mai rapide, controllerele USB 3.1 si driverele lor inca nu se ridica la nivelul la care ne-am astepta.

Controller-ul Intel USB 3.0 este depasit din punct de vedere al performantei si nici nu are drivere xHCI pentru Windows 10 (sunt folosite cele incluse de Microsoft), iar pentru ASMedia ASM2142 a trebuit sa schimb 5 versiuni de drivere pana sa gasesc una care sa activeze UASP pe controller-ul VIA VL716 folosit de Plextor EX1.