iLike IT – Rise of Titans si modding la ProTV

A trecut fix o saptamana de cand va povesteam despre Rise of Titans, evenimentul de modding in care echipele Romaniei si Poloniei s-au intrecut pentru a construi primele sisteme modate cu GTX 1080 Ti din lume. Dupa cum va puteti inchipui, nu am stat degeaba, sistemul nostru ajungand intr-un final in Romania. Asa ca ne-am pus pe asamblat, iar Papa Jock a continuat latura estetica a proiectului, prin urmare acum putem discuta despre versiunea V1.5. Nu, sistemul inca nu este finalizat, dar se apropie cu pasi repezi de ceea ce ne dorim noi sa obtinem.

Si daca tot ne-am apropiat de stadiul final, iar masca frontala a capatat o cu totul alta forma decat cea initiala, ne-am gandit ca nu ar strica sa il vizitam pe prietenul nostru George Buhnici pentru a ii arata pe viu ce am surubarit noi in Polonia. Drept urmare, in aceasta dimineata, echipa de soc alcatuita din George “Papa Jock” Poteca si subsemnatul, Monstru, a luat cu asalt studiourile ProTV pentru a detalia conceptul de modding in 24 de ore, pentru a arata ce se poate obtine live, in timpul unei lansari si nu in ultimul rand pentru a va arata tuturor in ce stadiu se afla proiectul Rise of Titans in momentul de fata.

Acestea fiind zise, va invit sa vizionati materialul difuzat de colegii de la ProTV si va promitem ca in curand veti vedea si mai multe laturi ale sistemului nostru, in drumul sau spre forma finala. Pentru cei care nu au urmarit acest proiect pana acum, trebuie sa mentionez ca este vorba despre un sistem construit live, in Poznan, Polonia, intr-o singura sesiune de lucru. Specificatiile sistemului le gasiti mai jos, iar costul acestuia este de aproximativ 5000 Euro.

Intel Core i7 7700K @ 5000 MHz

AORUS Z270X Gaming 7

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2100MHz / 1400MHz

32GB GSkill TridentZ RGB DDR4 3600 CL 16

Samsung 960 Pro 500 GB NVMe

Cooler Master MasterWatt Maker 1200W

Cooler Master Maker 5t

Watercooling – EK Water Blocks