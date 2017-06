Computex 2017 – InWin arata conceptele WinBot si Floating

Asa cum ne-a obisnuit in fiecare an la Computex, InWin ne arata ce idei de design le-au mai venit in minte. Majoritatea acestor concepte se vor regasi intr-un produs retail, comercializat la un pret proportional cu efortul depus pentru fabricarea unei carcase din seria Signature. WinBot este un robot ce se poate roti stanga dreapta si chiar face poze atunci cand este comandat. Comanda poate fi vocala sau prin recunoasterea miscarilor persoanei din fata sa. WinBot se pare ca este primul PC robotizat ce poate interactiona cu utilizatorul sau. Aparitia sa este de asemenea spectaculoasa, componentele PC-ului precum si sistemele de actionare ale robotului sunt imbracate intr-o cochilie trasnparenta. Aceasta din urma poate fi deschisa pentru un grad mai ridicat de spectaculozitate si aerisire.

A doua atractia a standului InWin a fost Floating, a carcasa open-air cu un design nou inspirat insa din carcase Signature mai vechi cum ar fi X-Frame 2.0 si Tou 2.0. Finisajele lucioase tip oglinda par sa fie la moda anul acesta, Floating fiind la fel de potrivita intr-un living modern, intr-un birou elegant cat si pe masa unui gamer. Din cauza reflexiilor pozele nu reprezinta fidel realitatea, la fata locului aparitia este mult mai spectaculoasa.

Pe langa aceste concepte, InWin a expus si cateva modele ce vor fi lansate pe piata daca feedback-ul clientilor este unul pozitiv. Este vorba de 806 (un 805 cu masca frontala si superioara din lemn) si doua variante de 305 – sticla alba cu lemn si sticla neagra cu aluminiu – dar si micuta Gaming A1. Lemn-ul se pare ca este urmatorul pariu al lui InWin dupa ce au fost primii ce au introdus sticla securizata. Modelele 101c si 301c nu vor depasi bariera celor 100$ si vor veni echipate din start cu port USB Type-C, design-ul fiind si el simplu si ergonomic. Personal cred ca aceste doua modele pot urca rapid in preferintele romanilor, daca vor fi disponibile pe stoc si la un pret aliniat cu cel recomandat de producator (MSRP).