Prezentare – SilentiumPC Regnum RG2W Pure Black

SilentiumPC Regnum RG2W Pure Black



Am apreciat intotdeuna oamenii care isi construiesc singuri PC-ul, nu doar pentru pasiune si pricepere ci si pentru ca fac parte din categorii atat de diferite. Pentru ca una dintre frumusetile pasiunii noastre consta in faptul ca se adreseaza tututor, nu doar celor care au la dispozitie un buget generos. Din acest motiv, dupa ce v-am povestit despre placi de baza de 2000+ RON, respectiv de procesoare din gama de varf sau notebook-uri care costa cat o masina, acum a venit momentul sa ne gandim si la cei care nu au la dispozitie un buget generos dar vor sa isi construiasca un PC.

Iar una dintre categoriile de produse supra-populata in acest segment este categoria carcaselor, un numar urias de modele si producatori fiind prezenti in zona de pret curprinsa intre 100 si 200 RON. Astazi a venit din nou randul colegilor de la SilentiumPC sa intre in lumina reflectoarelor, dupa ce v-am prezentat una dintre primele lor carcase disponibile in Romania, in urma cu 4 ani.

Asa cum va povesteam si atunci, SilentiumPC sunt o companie poloneza, infiintata in urma cu 10 ani, care incearca sa ofere produse cu un raport calitate / pret cat mai bun, pastrand pe cat posibil calitatea constructiei in prim-plan. Nu am fost dezamagiti de Gladius M40 in momentul in care am testat-o, asa ca avem asteptari mari de la SilentiumPC Regnum RG2W Pure Black, chiar daca varianta testata costa 189 RON, in timp ce varianta fara geam lateral costa doar 169 RON.