Prezentare – ASRock X370 Taichi

ASRock X370 Taichi

AMD a reusit cu Ryzen o revenire de zile mari, tocmai intr-un moment de usoara stagnare a industriei pe partea de microprocesoare. Procesoarele din familia Ryzen au devenit in scurt timp o recomandare certa pentru cei ce utilizeaza programe si scenarii puternic paralelizate. Numarul ridicat de nuclee, fata de echivalentele lor de la Intel cu acelasi pret, au facut ca Ryzen si mai tarziu Threadripper sa domine preferintele cumparatorilor, lucru aratat si de cifrele de vanzari ale celor de la AMD. Putem spune ca prin lansarea lui Ryzen am putut vedea si ceva progrese din partea celor de la Intel – probabil ca nu am fi vazut Coffee Lake cu 6 nuclee asa curand si oricum nu la pretul asta.

Astazi ne vom ocupa de una din putinele placi de baza ce poate ajusta FSB-ul procesoarelor din seria Ryzen, in momentul lansarii X370 Taichi de la ASRock si Crosshair VI Formula de la ASUS fiind singurele placi de baza disponibile echipate cu generator de tact de la ICT. Desi la introducerea pe piata seria Taichi a fost gandita ca un compromis intre dotari, performanta si pret, cu ocazia platformei AM4 ASRock ne arata un adevarat varf de gama. VRM solid, placa de retea WiFi Intel, dual M.2 si 10 porturi SATA 3 sunt doar cateva dintre dotarile lui X370 Taichi asadar haideti sa trecem mai departe si sa vedem ce gasim in pachet.