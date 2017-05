Prezentare – Antec Cube – Certified by EKWB

Antec Cube

Anul era 2008, iar eu asamblam sistemul meu pentru daily-use intr-un Antec Solo, o carcasa simpla, solida si eleganta, dar cel mai important silentioasa. Am fost atat de placut impresionat de aceasta, incat 4 ani mai tarziu, in momentul in care un bun prieten m-a rugat sa ii configurez un sistem, i-am construit sistemul exact in Solo-ul meu vechi, sistem care functioneaza fara probleme si in zilele noastre. De fapt, chiar l-am vazut la treaba zilele acestea. Erau anii in care Antec construiau carcase care au devenit referinta in domeniu, desi pretul acestora nu era chiar la indemana tuturor.

9 ani mai tarziu, ultimele doua carcase Antec pe care le-am testat erau modele accesibile, accentul fiind pus pe raportul calitate / pret, nu pe soliditate si feeling premium, asa cum era cazul majoritatii produselor Antec din trecut. Economia de piata si-a spus cuvantul, concurenta acerba facuta de producatorii din China a afectat in mod evident producatori cu vechi state de plata in domeniu si uite asa am ajuns sa testam in ultimul an produse precum GX1200 sau P9 Window.

Iar in conditiile in care numele Antec este sinonim cu silentiozitate, celebrele Solo sau P180 si derivatele dominand piata ani la rand, sau airflow, vezi seria de gaming inaugurata cu lansarea lui Nine Hundred si ajunsa la apogeu odata cu lansarea behemotului Ninteen Hundred, incercarile celor de la Antec in segmentul accesibil sunt salutare, dar nu neaparat ce ne-am dori noi sa vedem de la ei.

Nu… pentru noi, cei care am visat luni de zile la un P180 sau un Solo, numele Antec nu ar trebui pus pe produse (foarte) accesibile. Desigur, am apreciat in trecut modele ca NSK4400 sau VX2000, insa acestea erau totusi produse tipice Antec, chiar daca nu costau o mana si un picior.

Ei bine, astazi este o zi frumoasa, din punctul meu de vedere. Astazi am placerea sa va povestesc despre o carcasa care face cu siguranta cinste numelui Antec, fiind vorba despre un model cu adevarat high-end. Nu, nu este vorba despre o oda adusa silentiozitatii, din gama P183/280/etc, si nici un gigant ca Ninteen Hundred. Din contra chiar, astazi avem de-a face cu o carcasa de dimensiuni reduse (365 x 250 x 460 mm), dotata cu geamuri atat pe laterale cat si pe latura superioara, ba chiar si cu iluminare controlabila de pe front panel.

Da, ati ghicit, este vorba de o carcasa gandita in special pentru gaming, in format mic. Desigur, despre carcase mini ITX v-am tot povestit in ultimii ani, ba chiar ati putut citi si o comparatie ampla pe aceasta tema in round-up-ul nostru. Cu toate acestea, astazi discutam despre un produs ceva mai special, adica Antec Cube – Certified by EKWB.